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Закрытие «ВИА Гры» может оказаться PR-ходом

Mash: «ВИА Гра» продолжает выступать на частных мероприятиях после закрытия
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Anatoly Lomohov/Global Look Press

Группу «ВИА Гра» заподозрили в PR-ходе после закрытия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, несмотря на закрытие, коллектив продолжает выступать на частных корпоративах за $20 тысяч (около 1 млн 594 тысяч рублей по текущему курсу. – «Газета.Ru»). Mash утверждает, что «ВИА Гра» отказалась от концертов и частных мероприятий в России.

Mash предположил, что группу ждет «ребрендинг». К примеру, коллектив может начать выступать и выпускать треки на иностранном языке. Как отметил канал, артистки поддерживают Украину в социальных сетях.

23 мая продюсер Константин Меладзе сообщил, что закрывает проект «ВИА Гра» спустя 25 лет. Он сопроводил пост ссылкой на последнюю композицию коллектива Galileo, релиз которой состоялся 23 мая 2025 года. Солисткой в песне выступила украинская артистка София Тарасова. Музыку и текст написал Константин Меладзе.

Продюсер понадеялся, что песни «ВИА Гры» будут слушать еще многие годы. Он назвал композиции группы песнями, которые наполнены верой, надеждой и любовью. В заключении Меладзе пожелал подписчикам мира и благополучия.

Ранее Валерий Меладзе сохранил статус ИП в России.

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