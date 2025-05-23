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Константин Меладзе сообщил о закрытии проекта «ВИА Гра»: «Никакой ностальгии»

Продюсер Константин Меладзе заявил, что закрывает проект «ВИА Гра»
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Продюсер Константин Меладзе сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что закрывает проект «ВИА Гра» спустя 25 лет.

Меладзе сопроводил пост ссылкой на последнюю композицию коллектива Galileo, релиз которой состоялся 23 мая 2025 года. Солисткой в песне выступила украинская артистка София Тарасова. Музыку и текст написал Константин Меладзе.

«Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом. Артисткам, музыкантам, администраторам, аранжировщикам, звукорежиссерам, режиссерам, стилистам, визажистам и всем, всем, всем. Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии», — отметил Меладзе.

Продюсер понадеялся, что песни «ВИА Гры» будут слушать еще многие годы. Он назвал композиции группы песнями, которые наполнены верой, надеждой и любовью. В заключении Меладзе пожелал подписчикам мира и благополучия.

Группа «ВИА Гра» была образована в 2000 году в Киеве и быстро стала одним из самых успешных русскоязычных музыкальных проектов. Самыми известными участницами группы стали Надежда Грановская, Анна Седокова, Вера Брежнева, Светлана Лобода, Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова. Они записали пять студийных альбомов — «Попытка № 5», «Стоп! Снято!», «Stop! Stop! Stop!», «Биология» и «L.M.L.».

В 2013 году продюсер Константин Меладзе заявил, что настало время для обновления формата группы, и анонсировал выход международного реалити-шоу «Хочу V ВИА Гру». Кастинги проходили в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине, а ведущими шоу были Вера Брежнева и Владимир Зеленский. Победительницами проекта стали Анастасия Кожевникова, Миша Романова и Эрика Герцег, которые пробыли в группе от 5 до 7 лет.

Ранее сообщалось, что Иван Ургант вышел на сцену РФ со Светланой Бондарчук.

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