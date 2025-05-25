Шуры могло не стать из-за модных уколов: «Лоханулся»

Певец Шура признался в шоу «Секрет на миллион», что на протяжении пяти месяцев использует «модные уколы» для похудения.

Шура отметил, что из-за неправильного использования подверг свою жизнь опасности. Артист признался, что во время первого приема вколол себе слишком большую дозу. Артист по ошибке ввел себе шприц, рассчитанный на месяц использования.

«Четыре дня у меня скорая стояла у подъезда!» — вспомнил исполнитель.

По словам Шуры, инъекции полностью отбивают аппетит и вымывают из организма крахмал. После введенного препарата певец не мог глотать — даже жидкое детское питание. Певец заявил, что «лоханулся». Он признался, что делал все манипуляции без контроля врача.

В 2020 году Шура сделал резекцию желудка.

В сентябре 2024-го Шура заявил, что «отлично» относится к пластическим операциям, а также уколам ботокса и всем косметологическим процедурам. В то же время исполнитель подчеркнул, что не против пластических операций на лице, но на теле «уже и не надо». Шура объяснил свой отказ от пластики тем, что у кожи другая заживляемость в 50 лет.

Ранее рэпер ST заявил, что готов написать гимн «Интервидения».