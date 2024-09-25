49-летний Шура раскрыл свое отношение к пластике

Певец Шура поделился, что «отлично» относится к пластическим операциям, а также уколам ботокса и всем косметологическим процедурам. Своим мнением исполнитель поделился на подкасте «НеДудь».

«Я только за. Я обожаю все это. И только в России, никуда не еду», — уточнил артист.

Шура отметил, что планирует в ноябре пойти к врачу, которая сделает ему уколы для сохранения здоровья и молодости кожи лица.

«С телом все что угодно уже было. Сейчас хочу минус восемь кг, чтобы хотя бы перед своими раздеваться на пляже», — также поделился певец.

В то же время исполнитель подчеркнул, что не против пластических операций на лице, но на теле «уже и не надо». Шура объяснил свой отказ от пластики тем, что у кожи другая заживляемость в 50 лет.

Недавно Шура признался, что ничего не изменил в своем образе жизни после микроинсульта. Он порадовался, что из его жизни «ушло все запрещенное», но добавил, что иногда злоупотребляет алкоголем.

«Винище осталось, иногда много. Но это только они считают, что много. Мне всегда мало», — пошутил исполнитель.

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