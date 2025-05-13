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Меладзе предрекли запрет на въезд в Латвию: «Данного персонажа пристально изучат»

Продюсер Павел Рудченко: Валерию Меладзе могут запретить въезд в Латвию
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Global Look Press

Продюсер Павел Рудченко не исключил в беседе с изданием «Абзац», что певцу Валерию Меладзе могут отказать во въезде в Латвию из-за его гражданства.

«Я считаю вполне реальным развитие сценария с запретом на въезд в Латвию для Меладзе», — уверен эксперт.

По словам Рудченко, власти Латвии намерены «прошерстить» позиции всех артистов, у которых есть гражданство России, чтобы в последующем ввести против них «ряд ограничений».

«Меладзе ранее был замечен в антироссийских высказываниях, но я думаю, что данного персонажа очень пристально изучат», — отметил продюсер.

29 апреля латвийское гостелерадио LSM сообщило, что Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в республику российской певице Кристине Орбакайте, а также сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу. В спецслужбе утверждают, что выступления данных исполнителей «не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии».

Позднее Орбакайте обвинила власти Латвии в подавлении свободы слова. Она заявила, что будет отстаивать свое право в судебном порядке.

Ранее поэт Резник назвал замечательным, что его песни цитирует Пугачева.

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