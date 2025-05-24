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Юрист объяснил, почему многомиллионное наследство Григоровича достанется племяннику

Юрист Хаминский: племяннику достанется квартира Григоровича из-за отсутствия других наследников

Юрист Александр Хаминский объяснил, почему многомиллионное состояние балетмейстера, народного артиста СССР Юрия Григоровича достанется его племяннику Николаю. Специалиста цитируют «Аргументы и факты».

Известно, что собственных детей у балетмейстера не было. Много лет о нем заботился племянник по линии сестры Ирины — Николай.

«Если нет наследников первой очереди, то наследуют второй, третьей и так далее. Есть такое понятие, как наследование по праву представления», — сказал юрист.

Если из родственников у Григоровича был только племянник, наследство получит он либо его наследники, рассказал Хаминский.

При наличии завещания, продолжил юрист, остальные основания для получения наследства отпадают, кроме лиц, находившихся на иждивении у наследодателя. Завещание на племянника балетмейстер действительно составил.

Помимо квартиры, речь может идти об авторских правах на творческое наследие Григоровича.

Накануне стало известно, что родственник артиста получит квартиру в особняке XX века на Сретенском бульваре в центре Москвы площадью 177 кв. метров. Стоимость недвижимости оценивается в 200 млн рублей.

Ранее Анастасия Волочкова устроила скандал во время прощания с хореографом Юрием Григоровичем.

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