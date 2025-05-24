Стало известно, кто получит наследство хореографа Григоровича

Многомиллионное состояние балетмейстера, народного артиста СССР Юрия Григоровича перейдет его племяннику Николаю — сыну сестры хореографа Ирины. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Родственник артиста получит квартиру в особняке XX века на Сретенском бульваре в центре Москвы. Стоимость недвижимости оценивается в 200 млн рублей. Ее площадь составляет 177 квадратных метров.

Своих детей у Григоровича не было, его супруга балерина Наталия Бессмертнова скончалась в 2008 году.

Юрий Григорович умер на 99-м году жизни 19 мая. Причиной стали осложнения после двустороннего воспаления легких. Прощание с артистом проходило на Исторической сцене Большого театра. Его прах захоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с женой.

Григорович начинал свою карьеру как солист Мариинского театра, первые спектакли ставил еще в конце 1940-х годов. Широкая известность пришла к Григоровичу после балетов «Каменный цветок» и «Легенда о любви».

В 1964 году он возглавил балет Большого театра.

Ранее Анастасия Волочкова устроила скандал во время прощания с хореографом Юрием Григоровичем.