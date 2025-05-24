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Вячеслав Чепурченко пригрозил оторвать руки экстрасенсу

Актер Чепурченко сорвался на экстрасенса на съемках шоу «Мастер игры»
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ТНТ

Актер Вячеслав Чепурченко пригрозил «оторвать руки» экстрасенсу Дмитрию Матвееву в шоу «Мастер игры». Об этом пресс-служба телеканала ТНТ рассказала «Газете.Ru».

Чепурченко категорически против того, чтобы экстрасенсы использовали в шоу свои способности. Экстрасенс, по его словам, увидел нечто такое, о чем захотел рассказать Чепурченко, и попытался дотронуться до актера.

«Не надо лезть ко мне со всей это экстрасенсорикой! Убери руку, я ее тебе сейчас оторву! За такое надо бить в рожу, вот прямо бить!» — заявил артист.

В новом выпуске, уточнили представители телеканала, экстрасенс расскажет, что именно увидел, и заденет актера за живое.

«Дааа, вот это поворот! Это вообще жесть, реально», — высказалась невеста Григория Лепса Аврора Киба.

У Матвеева уже возникал конфликт с Чепурченко. Выпуск с новыми подробностями скандала вокруг отношений двух участников реалити выйдет в эфир 24 мая в 19:00.

Ранее власти США захотели снять реалити-шоу о мигрантах, борющихся за американский паспорт.

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