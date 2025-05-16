«Мрачная аура»: экстрасенс объяснил, почему разозлил Чепурченко

Звезда шоу экстрасенсов, музыкант Дмитрий Матвеев стал героем шоу «Утро.ТНТ». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

Недавно Матвеев принял участие в психологическом реалити-шоу «Мастер игры» и поделился своими впечатлениями о проекте.

На съемках актера Вячеслава Чепурченко разозлила шутка Матвеева о том, кого из участников не станет первым.

«Если ты скажешь это вслух, я встану и уйду отсюда, ты понял? Если это была шутка, то она неудачная. Мне плевать, что это — манипуляция или запугивание. Я просто тогда уж выйду и уеду домой», — говорил Чепурченко.

По словам экстрасенса, во время съемок он напугал актера не специально. Матвеев уточнил, что в силу своей работы часто имеет дело с историями о людях, которых уже нет в живых.

«Я надеюсь, что он не обижается — иногда я создаю мрачное впечатление о себе. Это связано со спецификой моей работы <...>. Я, например, ищу пропавших без вести людей, у меня нет платных приемов», — сказал он.

В основном, добавил Матвеев, он помогает найти пропавших детей.

«Вероятнее всего, у меня просто мрачная ритуальная аура. Люди ее сложно считывают и не понимают иногда мое чувство юмора или мои приколы. Это профдеформация, как у патологоанатома, например», — заключил он.

Съемки «Мастера игры» прошли в Марокко, а премьера шоу, в котором участникам нужно будет вычислять играющих «втемную» коллег, состоится 17 мая в 19:00 на ТНТ

Ранее американский министр Кристи Ноэм одобрила идею реалити-шоу о борьбе за гражданство США.