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Власти США хотят снять реалити о мигрантах, борющихся за американский паспорт

Американский министр Ноэм одобрила идею реалити-шоу о борьбе за гражданство США
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Scalia Media/Shutterstock/FOTODOM

Власти США захотели снять шоу о мигрантах, борющихся за получение американского паспорта. Об этом пишет Daily Mail.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм одобрила идею передачи, в которой претенденты на гражданство будут соревноваться друг с другом «за честь ускоренного получения гражданства США», и участвовала в разработке проекта шоу.

Кроме того, Ноэм предложила чиновникам из Службы гражданства и иммиграции США подсчитывать голоса в телевизионном конкурсе.

Идею подал сценарист и продюсер Роб Уорсофф. В шоу «Американец», планирует он, участники будут ездить по стране на поезде и в каждом регионе проходить испытания: катать бревна в висконсине, The American, в честь поезда, на котором участники будут ездить по стране, соревнуясь в региональных «культурных» конкурсах, таких как катание бревен в Висконсине, добыча золота в шахте в Сан-Франциско или запуск ракеты в центре НАСА.

В финале победитель принесет присягу на ступенях Капитолия.

«Как иммигрант, я просто пытаюсь сделать шоу, которое прославляет процесс иммиграции, прославляет то, что значит быть американцем, и инициирует общенациональный разговор о том, что значит быть американцем, глазами людей, которые этого больше всего хотят», — говорит уроженец Канады Уорсофф.

Накануне актриса Илана Дылдина рассказала, что ей пришлось два дня выживать в полной темноте на съемках реалити.

Ранее сообщалось, что о переговорах США и России из-за конфликта на Украине снимут фильм.

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