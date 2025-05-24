«Главное — не выйти на себя»: Мизулина требует возбудить дело против Даванкова

Екатерина Мизулина попросила Следственный комитет возбудить уголовное дело против депутата Владислава Даванкова. Тот ранее заподозрил ее в вымогательстве у бывшей жены рэпера Паши Техника, после чего попросил главу МВД Владимира Колокольцева провести проверку. Что известно о публичных спорах парламентария с главой ЛБИ — в материале «Газеты.Ru».

На встрече с молодежью в Краснодаре глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что попросила председателя Госдумы Вячеслава Володина рассмотреть вопрос о возможном нарушении вице-спикером нижней палаты парламента Владиславом Даванковым норм депутатской этики.

Она добавила, что также попросила СК возбудить против депутата дело по статьям о клевете и ложном доносе. Причиной стало требование Даванкова проверить саму Мизулину на предмет вымогательства.

«Мы обратились в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по факту распространения клеветы и по заведомо ложному доносу в отношении указанного лица <…> Больше мне, наверное, сказать нечего. Мне нечего скрывать ни перед моей аудиторией, ни перед страной. Моя совесть чиста», — ответила глава ЛБИ на вопрос молодого человека о конфликте с вице-спикером ГД.

Даванков прокомментировал «Газете.Ru» информацию об обращении Мизулиной в СК. «Главное в следственных действиях — не выйти на самих себя», — заявил он.

С чего все началось

В апреле Даванков обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить Мизулину на предмет вымогательства из-за заявлений бывшей жены Паши Техника Евы Карицкой.

Как отметил депутат, экс-супруга рэпера заявила, что деятельность Техника вызвала вопросы у Мизулиной, которые «решили» при неформальном обсуждении. Даванков напомнил, что в декабре 2023 года глава ЛБИ просила МВД проверить творчество Техника на пропаганду запрещенных веществ, однако после проверок ведомство не возбуждало уголовные дела, а сама Мизулина более не высказывалась о деятельности рэпера.

По мнению Даванкова, глава Лиги безопасного интернета повела себя странно.

«Прошу <...> поручить <...> провести проверку деятельности Екатерины Мизулиной по данному и другим аналогичным случаям на предмет возможного наличия признаков противоправных действий, в том числе вымогательства», — следует из обращения парламентария в МВД.

Мизулина в ответ обвинила депутата в «распространении клеветы» и «доносительстве». Даванков назвал ее реакцию «забавной» и задался вопросом: если запрос в МВД, по мнению Мизулиной, — клевета и донос, получается, она оклеветала не один десяток человек и построила карьеру на серийном доносительстве?

«Это забавно. Екатерина, вы построили карьеру на требованиях проверить блогеров и музыкантов. Всю дорогу считали, что это нормально. Утомили миллионы людей своими требованиями запретить, проверить и посадить. Почему же тогда вам так не нравится, когда проверяют вас?» — задался вопросом зампред Госдумы.

Он также пригласил главу ЛБИ в нижнюю палату парламента и предложил ответить на три вопроса.

«1. Как все-таки решился вопрос с Пашей Техником? Почему вы им сначала занялись, а потом резко потеряли интерес? 2. На какие цели вы потратили 200 млн рублей из бюджета России? В прошлом году эти деньги получила ваша организация «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» <…> 3. Готовы ли вы принести извинения десяткам музыкантов и блогеров за клевету?» — написал Даванков.

«Мы сделали все, что возможно»

Мизулина в ответ рассказала, что обратилась в полицию в связи с пропагандой наркотиков в песнях Техника в декабре 2023 года, после чего правоохранители возбудили дело об административном правонарушении. Впоследствии суд во Владимире назначил рэперу административный штраф, а сам музыкант «извинился на видео в отделе полиции».

«На этом тема для нас давно закрыта. В рамках наших возможностей, как общественной организации, мы сделали все, что возможно», — подчеркнула она.

При этом глава ЛБИ упрекнула Даванкова в «использовании служебных полномочий для осуществления репрессий, как в 1937 году» и заявила, что его действия «дискредитируют всех депутатов в глазах общества». При этом, по словам Мизулиной, ее организация «открыта к любым проверкам» и «ничего не боится», так как ей «нечего скрывать».

Вице-спикер Госдумы позже написал, что внятного ответа на вопрос про Пашу Техника так и не получил.

«Про то, куда Мизулина потратила 200 млн из госбюджета, вообще ни слова. Вместо этого — очередной рассказ о том, как ее любят школьники <…> Сейчас обсуждаем мероприятия комитетов на май месяц. Обязательно пригласим официально Екатерину на обсуждение ранее заданных вопросов», — добавил Даванков.