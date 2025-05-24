Участок в Британии, где жил Стэнли Кубрик, выставили на продажу

Savills: участок, где жил режиссер Стэнли Кубрик, выставили на продажу за $9 млн

Участок, где жил британский и американский режиссер, сценарист и продюсер Стэнли Кубрик, выставили на продажу в Великобритании приблизительно за $9 млн. Об этом сообщается на сайте крупного международного агентства недвижимости Savills.

Жилой участок площадью около 9,7 га находится неподалеку от Лондона, в деревне Элстри графства Хартфордшир. Отмечается, что Кубрик проживал в этом доме в период с 1965 по 1979 год, когда работал над фильмами «Сияние», «Заводной апельсин» и «Космическая одиссея 2001 года».

Стоимость участка, где расположено трехэтажное здание в викторианском стиле с девятью спальнями, составляет £6,9 млн ($9,4 млн).

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