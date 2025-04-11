На продажу выставили квартиру вдовы Курта Кобейна

Бывшую квартиру участницы американской рок-группы Hole, вдовы музыканта Курта Кобейна Кортни Лав выставили на продажу, пишет газета New York Post.

Лот экспонируется в районе Сохо в семиэтажном доме постройки конца XIX века. Квартиру Лав купила в 2001 году за $2,64 млн. Тогда вдова Кобейна стала первой, кто приобрел здесь квартиру — прежде здание принадлежало фабрике. Через четыре года она, еще не расплатившись с ипотекой, переехала из этого жилья.

В настоящее время квартира принадлежит специалисту по визуальным эффектам Стефану Зонненфельду, известному по лентам «Пираты Карибского моря» и «Трансформеры». За жилплощадь он просит $9,5 млн долларов.

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