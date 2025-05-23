«Советский люкс»: в России выставили на продажу «Чайку» за 12 млн рублей

В России представительскую «Чайку» выставили на продажу за 12 млн рублей

В Удмуртии выставили на продажу автомобиль ГАЗ-13 «Чайка» с пробегом 71 тыс. км, сообщает «За рулем».

«В Ижевске выставлен на продажу полностью восстановленный ГАЗ-13 Чайка 1974 года выпуска – роскошный советский седан, созданный когда-то исключительно для партийной элиты. Цена – 12 350 000 рублей. Но за эти деньги предлагают не просто машину, а настоящий символ эпохи», — отмечается в публикации.

Владелец автомобиля уверяет, что автомобиль прошел профессиональную реставрацию и пребывает в аутентичном состоянии — с исправными кондиционером, трехступенчатой автоматической коробкой передач и двигателем V8 рабочим объемом 5,5 л. Продавец указал, что машина пригодна для участия в торжественных мероприятиях и автофестивалях.

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