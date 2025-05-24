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СМИ узнали о внебрачной дочери вокалиста Queen Фредди Меркьюри

Daily Mail: у Фредди Меркьюри была внебрачная дочь
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imago stock&people/Global Look Press

У вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри была внебрачная дочь. Об этом пишет газета The Daily Mail со ссылкой на автора новой биографии бессменного лидера Queen «С любовью, Фредди» Лесли-Энн Джонс.

Как пишет Джонс, у Меркьюри был роман с женой его друга в 1976 году, через год после того, как «Богемская рапсодия» стала хитом. О ребенке знали только близкие друзья Меркьюри, включая его родителей и сестру, остальных участников группы и любовь всей его жизни Мэри Остин.

Сейчас женщина, которой 48 лет, проживает в Европе и работает в сфере медицины. Она передала Джонс дневники Меркьюри, которые получила в 1991 году. Отмечается, что женщина росла в любящей семье, но при этом всегда знала, кто ее настоящий отец.

До этого певица Ольга Бузова «перепела» композицию «Show Must Go On» группы Queen на одной из конференций.

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