СМИ узнали о внебрачной дочери вокалиста Queen Фредди Меркьюри

У вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри была внебрачная дочь. Об этом пишет газета The Daily Mail со ссылкой на автора новой биографии бессменного лидера Queen «С любовью, Фредди» Лесли-Энн Джонс.

Как пишет Джонс, у Меркьюри был роман с женой его друга в 1976 году, через год после того, как «Богемская рапсодия» стала хитом. О ребенке знали только близкие друзья Меркьюри, включая его родителей и сестру, остальных участников группы и любовь всей его жизни Мэри Остин.

Сейчас женщина, которой 48 лет, проживает в Европе и работает в сфере медицины. Она передала Джонс дневники Меркьюри, которые получила в 1991 году. Отмечается, что женщина росла в любящей семье, но при этом всегда знала, кто ее настоящий отец.

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