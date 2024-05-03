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Бузова попыталась перепеть группу Queen: «Талантливо открывала рот»

Певица Ольга Бузова перепела песню «Show Must Go On» группы Queen

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Певица Ольга Бузова «перепела» композицию «Show Must Go On» группы Queen на одной из конференций. Видео публикует Telegram-канал «Звездач».

Исполнительница ходила по сцене с микрофоном в руках во время того, как играла песня Queen с голосом Фредди Меркьюри. Все это время Бузова подпевала фонограмме. Зрители, в свою очередь, снимали выступление артистки на камеру, а также поддержали ее аплодисментами в конце.

При этом не все поклонники звезды оценили необычный концерт, но ряд фанатов отметили завидную смелость певицы, которая попыталась перепеть культового артиста.

«Я слышу голос Фредди Меркьюри, а не Оли Бузовой»; «У нее рот открывается талантливо»; «Подпевала, а не пела», — написали в комментариях.

Недавно музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил, почему Бузову лишили наград МУЗ-ТВ.

«Для меня Бузова не певица. Это просто проект, за которым интересно наблюдать», — заявил эксперт.

Бабичев считает, что хиты Бузовой узнаваемы лишь аудиторией исполнительницы, и отметил, что премия МУЗ-ТВ не битва фан-клубов.

Ранее Стас Михайлов раскрыл, как относится к Пугачевой после конфликта.

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