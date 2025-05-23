Денис Майданов оценил участие SHAMAN в «Интервидении»: «Голосистый блондин»

Певец Денис Майданов назвал достойным выбор SHAMAN для участия в «Интервидении»

Певец Денис Майданов в беседе с «Пятым каналом» оценил выбор SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) для участия в «Интервидении».

«Выбор достойный вполне. Он молодой, красивый, голосистый блондин. Все здорово, потому что светлый человек должен представлять светлую страну», — отметил Майданов.

По словам артиста, идея возродить «Интервидение» имеет шансы на успех, поскольку зрители смогут снова увидеть музыкальный конкурс, проводившийся в 1960-1980-х годах в СССР.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года. Мероприятие пройдет 20 сентября на «ВТБ Арене» в Москве. Идея возродить проект, проводившийся еще в советские времена, возникла после того, как Россия в 2022-м перестала участвовать в «Евровидении».

Россию на «Интервидении» будет представлять певец SHAMAN, а Белоруссию — артистка Анастасия Кравченко.

Певица Анна Asti призналась, что отказалась участвовать в «Интервидении» в 2025 году из-за плотного графика. Она объяснила, что на данный момент занята репетициями своего стадионного шоу «Царица».

Ранее российская певица впервые в мире спела дуэтом с ИИ.