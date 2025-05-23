Внук Церетели назначен главой Музея современного искусства

ТАСС: Василий Церетели стал директором Музея современного искусства в Москве

Внук скульптора Зураба Церетели Василий Церетели был назначен директором Музея современного искусства в Москве (ММСИ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы.

«Он продолжит развитие музея после ухода его основателя и руководителя Зураба Константиновича Церетели. Ранее в ММСИ он занимал пост исполнительного директора и заведующего отделом зарубежного искусства», — рассказали в департаменте.

19 мая Василий Церетели был избран президентом Российской академии художеств. Решение принято на заседании президиума академии 19 мая 2025 года. Согласно процедуре выборов, после утверждения в рамках академии кандидатуру должно утвердить правительство РФ.

Василий Церетели входит в состав Московского союза художников, Союза художников России, Союза музеев России, Ассоциации искусствоведов, член ИКОМ, CIMAM.

Ранее в Госдуме призвали увековечить память Церетели в виде памятника в Москве.