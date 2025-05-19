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Более 550 тысяч человек посетили акцию «Ночь в музее» в Москве

Мэр Москвы Собянин заявил, что «Ночь в музее» посетили более 550 тыс. человек
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Департамент культуры города Москвы

Ежегодная акция «Ночь в музее», которая состоялась в 2025 году, привлекла более 550 тыс. человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Свыше 700 тысяч присоединились к онлайн-трансляциям», — уточнил он.

Мероприятие прошло на 70 столичных площадках, а его началом стал Музей космонавтики. На церемонии открытия выступили актеры Виктор Добронравов, Александр Олешко, шоумен Вячеслав Макаров, режиссер Антон Шкаплеров, летчик-космонавт РФ Антон Шкаплеров и другие.

«Самыми посещаемыми местами среди городских площадок стали: Музейное объединение «Музей Москвы» — более 25 тыс. человек, Московский зоопарк — там побывали более 20 тысяч посетителей, музей-заповедник «Останкино и Кусково» (16 тыс. человек), музей-заповедник «Царицыно» (более 10 тыс. человек)», — сказал Собянин.

По его словам, в этом году отличительной особенностью акции стало применение технологий искусственного интеллекта, с помощью которого создали дизайн билетов и новый образ маскота — Совенка. Также благодаря ИИ посетители могли составить маршрут по площадкам.

Акция «Ночь в музее» состоялась 17 мая в столице. В преддверии мероприятия «Газета.Ru» рассказывала, куда в ее рамках сходить — с собаками, за вкусовыми впечатлениями, яркими фото и просто чтобы хорошо отдохнуть.

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