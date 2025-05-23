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В Москве госпитализировали Филиппа Киркорова

Mash: Киркорова госпитализировали в отделение экстренной хирургии в Москве
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Эстрадного певца, народного артиста России Филиппа Киркорова госпитализировали в отделение экстренной хирургии частной клиники в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«У артиста начались осложнения после ожога на концерте в Питере», — говорится в публикации.

По словам пластического хирурга Тимура Хайдарова, процесс заживления ожога затянулся, и пошло осложнение на одной из рук из-за сахарного диабета.

«Сейчас медики борются за здоровье певца. В больнице поп-король лежит уже две недели», — рассказал Mash.

По данным Telegram-канала, информация о том, что у Киркорова «разорвались импланты», является фейком.

25 апреля во время выступления в концертном зале «Октябрьский» Киркоров получил ожоги. На видеозаписи с мероприятия видно, что во время спуска на сцену на огромном микрофоне у певца от пиротехники загорелся пиджак. Киркоров несколько раз сообщил, что обжегся, спустился на сцену и ушел за кулисы. После смены образа артист продолжил концерт. В комментарии «Газете.Ru» Успенская сообщила, что одежда заискрилась от энергии артиста. При этом она отметила, что изменения в программе исполнителя из-за инцидента будут обсуждаться в течение дня.

Ранее Александр Ревва рассказал о самочувствии Киркорова после инцидента с пиротехникой.

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