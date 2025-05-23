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Иван Ургант вышел на сцену РФ со Светланой Бондарчук: «Все, как в старые добрые»

«Светские крошки»: шоумен Ургант провел мероприятие со Светланой Бондарчук в РФ
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Telegram-канал Светские крошки LIVE

Телеведущий и шоумен Иван Ургант провел благотворительный аукцион на вечере фонда «Друзья» в Москве. Об этом сообщает «Светские крошки Live».

Telegram-канал опубликовал видео, на котором Ургант стоял на сцене вместе со Светланой Бондарчук, разговаривая перед зрителями с телеведущей о таланте Валерии Гай Германики и разыгрывая лот. Артист был одет в синие джинсы и рубашку, а его коллега по сцене — в черное платье.

«Докладываю с вечера фонда «Друзья». Иван Ургант на сцене. И начинает аукцион со Светланой Бондарчук. Все как в старые добрые времена», — сказано в посте.

28 апреля стало известно, что Ургант вернулся в Москву после своего международного тура «Живой Ургант». Он опубликовал кадры, на которых видно, как он прогуливается по Садовому кольцу. Телеведущий отметил, что в скором времени проведет несколько выступлений. Он также поблагодарил поклонников, которые приходили на его концерты за рубежом.

Известно, что Ургант отметил день рождения началом своего зарубежного тура. Первое выступление состоялось в Израиле в городе Хайфа. Он развлекал зрителей на сцене с коллегой по «Вечернему Урганту» Александром Гудковым.

Во время выступления телеведущий напомнил, что 15 апреля прошел день рождения певицы Аллы Пугачевой. Он поздравил Примадонну с прошедшим 76-летием и спел ее хит «Миллион алых роз».

Ранее стало известно, что Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) пытался обмануть русскоговорящий журналист под видом украинца.

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