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Российским фигуристам отказали в тренировках в США

Российская фигуристка Хавронина подтвердила отмену сборов в США
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Алексей Даничев/РИА Новости

Российская фигуристка Ирина Хавронина, выступающая в танцах на льду с Дэвидом Нарижным, подтвердила, что их стажировка в США у тренера Марины Зуевой отменилась, однако не стала раскрывать причины этого. Ее слова приводит Sport24.

«Действительно, наши сборы в США не состоятся. Причину назвать не могу. Время, которое у нас освободилось, мы проведем с пользой, Дэвид уделит время здоровью. У нас хороший настрой на новый сезон, готовимся», — заявила она.

До этого в СМИ появилась информация, что Хавронина и Нарижный прилетели в США, и после этого стажировка была отменена по инициативе принимающей стороны.

Хавронина и Нарижный — двукратные бронзовые призеры чемпионата России. Сезон-2024/25 они завершили досрочно и не выступили в финале Гран-при России по состоянию здоровья партнера: у Нарижного обострилась старая травма, он был вынужден перенести операцию.

Фигуристы не были включены в заявку Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) для получения нейтрального статуса от Международного союза конькобежцев (ISU). ISU не допустил российские танцевальные дуэты, а также спортивные пары до квалификационного турнира зимних Олимпийских игр — 2026.

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