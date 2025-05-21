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Продюсер оценил шансы Shaman выиграть «Интервидение»

Продюсер Бабичев: выбор песни станет основополагающим для победы на «Интервидении»
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Анна Ким/РИА Новости

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев заявил в беседе с ТАСС, что от выбора песен зависит успех участников «Интервидения».

Бабичев отметил, что композиции должны понравиться зарубежной аудитории. Согласно правилам конкурса, если певцы захотят, то могут исполнить свой трек из репертуара. Однако песня должна быть выпущена не ранее 2024 года.

По мнению Бабичева, представляющему Россию певцу Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) стоит написать трек самостоятельно.

«Его вокальные данные и возможности никто не знает так, как он сам. Поэтому ему будет проще написать какой-то форматный материал, с которым он точно справится», — поделился критик.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года. Оно пройдет 20 сентября на «ВТБ Арене» в Москве. Идея возродить проект, проводившийся еще в советские времена, возникла после того, как Россия в 2022-м перестала участвовать в «Евровидении».

Россию на «Интервидении» будет представлять певец Shaman, а Белоруссию — артистка Анастасия Кравченко.

Ранее Shaman рассказал, споет ли вместе с Мизулиной на «Интервидении-2025».

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