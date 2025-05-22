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Билан спровоцировал слух о внебрачных детях

Певец Билан заявил, что у него был опыт с воспитанием детей
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Журнал «Москвичка»

Певец Дима Билан в беседе с NEWS.ru спровоцировал слух о наличии внебрачных детей.

На вопрос, задумывался ли Билан о детях, артист заявил, что у него уже «был опыт».

«У меня был опыт, который меня пока тормозит. Это не та тема, о которой можно говорить здесь впопыхах. Но, естественно, я об этом всегда думаю», — поделился певец.
Билан уклонился от ответа на просьбу уточнить, что означает «был опыт».

В апреле Дима Билан опубликовал в личном блоге юмористический ролик, в котором рассекретил свою дату свадьбы. Певец надел маску, показывающую человеку, через сколько он женится. Ролик заканчивается, когда цифра на экране показывает 340 лет, а артист уже устал ждать ответа.

Билан никогда не был женат. Детей у него нет. Из открытых источников известно, что Билан встречался с моделью Еленой Кулецкой, экс-участницей t.A.T.u. Юлей Волковой. В 2021-м певец раскрывал, что состоял в отношениях с девушкой «из тусовки Тимати». Певец признавался, что у него должно было родиться двое детей от возлюбленной, но у той дважды случился выкидыш.

Ранее стало известно о многомиллионной выручке Билана за один концерт в Москве.

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