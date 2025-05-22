Против топ-менеджера «Подписных изданий» завели дело из-за книги «Еду в Магадан»

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит административное дело против топ-менеджера книжного магазина «Подписные издания» Елены Орловой. Об этом сообщает РБК.

Протокол об участии в деятельности нежелательной организации на Орлову составили после того, как в декабре 2024 года в магазине продали книгу Игоря Олиневича «Еду в Магадан», изданную при поддержке ABCF («Федерация анархического черного креста», признана в России нежелательной по решению Генпрокуратуры).

Издание попало в магазин по договору, подписанному с одной стороны Орловой, с другой — ИП Анной Курбатовой, уточнила пресс-секретарь петербургских судов Дарья Лебедева.

30 апреля стало известно, что суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении книжного магазина «Подписные издания» о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Магазин обвинили в нарушении ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ из-за трех книг — «Тело каждого» Оливии Лэнг, «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе» Сьюзен Сонтаг.

Ранее сообщалось, что писательнице Катерине Сильвановой (настоящее имя — Екатерина Дудко (признана в РФ иностранным агентом)) — соавтору книги «Лето в пионерском галстуке» — грозит штраф за нарушение закона об иноагентах.