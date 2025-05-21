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В России могут оштрафовать соавтора книги «Лето в пионерском галстуке»

РИА: соавтору книги «Лето в пионерском галстуке» грозит штраф до 50 тысяч рублей
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Shutterstock

Писательнице Катерине Сильвановой (настоящее имя — Екатерина Дудко (признана в РФ иностранным агентом)) — соавтору книги «Лето в пионерском галстуке» — грозит штраф за нарушение закона об иноагентах. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующий административный протокол зарегистрировали в Кузьминском суде Москвы 19 мая, отметило агентство. Он составлен по статье КоАП о непредставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган.

Женщине грозит штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Дудко признали иностранным агентом в феврале 2023 года, ей вменили пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), что «противоречит государственной политике».

В декабре 2023 года «Эксмо» получило штраф 900 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ в произведении «Лето в пионерском галстуке», выпущенном в 2021 году компанией Popcorn Books. В 2023 году «Эксмо» купило 51% акций фирмы.

Ранее в Минкультуры России опровергли информацию о списках запрещенных авторов для библиотек.

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