Налоговая нашла у Лерчек новый долг

Shot: ФНС обнаружила у блогерши Лерчек долг еще на 28 млн рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) нашла у блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) новый долг. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, у Лерчек обнаружился долг в 28 млн рублей после того, как она погасила предыдущую задолженность в 25 млн рублей.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит» в размере 250 млн рублей. Операции совершались через банк в Дубае.

Накануне издание Super рассказало, что под домашним арестом Лерчек начала ходить колесом.

Ранее суд в Москве постановил взыскать задолженность по коммунальным платежам с Чекалиной по иску «Мосводоканала».