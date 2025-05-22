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В Большом театре простятся с балетмейстером Юрием Владимировым

Церемония прощания с народным артистом СССР Владимировым пройдет в Большом театре
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Сергей Карпухин/ТАСС

Церемония прощания с педагогом-репетитором Большого театра Юрием Владимировым пройдет в главном фойе исторического здания Большого театра 22 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения культуры.

Прощание с народным артистом СССР начнется в 14.00 в главном фойе исторического здания Большого театра после отпевания, которое началось в 11.00 в Храме иконы Божией Матери «Нечаянная радость».

Позже прощание продлится на Даниловском кладбище в Москве, где расположится могила артиста.

Соболезнования в связи с кончиной Владимирова выразили руководство и коллектив Большого театра и коллеги, в числе которых ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.

Юрий Владимиров в 1962 году окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии) и в 1962-1987 годах был артистом балета Государственного академического Большого театра. Он исполнял ведущие партии: Принц и Голубая птица («Щелкунчик» и «Спящая красавица» Петра Чайковского), Спартак («Спартак» Арама Хачатуряна), Ржевский («Гусарская баллада» Тихона Хренникова), Иван Грозный в балете Юрия Григоровича «Иван Грозный» на музыку Сергея Прокофьева.

С 1987 года Владимиров был балетмейстером-репетитором Большого театра. Его не стало 19 мая в возрасте 83 лет. В этот же день на 99-м году жизни не стало советского и российского хореографа и балетмейстера Юрия Григоровича.

Ранее Анастасия Волочкова пообещала проститься с Григоровичем, несмотря на запрет.

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