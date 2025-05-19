Лерчек ходит колесом под домашним арестом

Стало известно, как блогерша Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) проводит время под домашним арестом. Об этом сообщает издание Super.
В Super опубликовали видео, на котором под домашним арестом Лерчек играет с детьми во дворе своего дома, смеется и ходит колесом.
Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит». Операции совершались через банк в Дубае.
В апреле суд в Москве постановил взыскать задолженность по коммунальным платежам с блогера Валерии Чекалиной по иску «Мосводоканала».
Ранее комика Нурлана Сабурова задержали в Шереметьево за нарушение срока нахождения в РФ.