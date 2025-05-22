Запашный оценил перспективу обучения Прохора Шаляпина на дрессировщика

Шоумену Прохору Шаляпину вряд ли удастся обучиться и получить работу дрессировщика в цирке. Об этом Общественной Службе новостей заявил знаменитый дрессировщик диких кошек Аскольд Запашный, оценивая шансы певца на работу в цирке.

Запашный отметил артистичность и харизму Шаляпина, отметив, что в сфере дрессировки больше нужны другие качества – важнее ответственность, а не игра на публику. Также он напомнил о необходимости получить соответствующее высшее образование.

«А это, уж простите, не всем дано, — отметил дрессировщик. — Что же касается дрессировки животных, то это целая наука, на которую Шаляпину придется потратить несколько лет своей жизни».

Он признался, что не согласился бы принять шоумена дрессировщиком, особенно с учетом отсутствия опыта, а также добавил, что Шаляпину больше подходит роль клоуна, так как он хорошо умеет веселить людей даже без грима.

Напомним, накануне Прохор Шаляпин сообщил, что находится в поиске работы, и призвал заинтересованных лиц писать ему на почту предложения Шаляпин сопроводил публикацию своими контактными данными, а также фотографией с отдыха. Также певец признался, что ребенком мечтал петь и работать в необычном месте – он хотел стать водителем трамвая, потому что у них есть микрофон.

Ранее Прохору Шаляпину предложили должность координатора рабочего кайфа.