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Прохор Шаляпин признался, что в детстве мечтал петь в необычном месте

Певец Шаляпин заявил, что в детстве хотел водить трамвай
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ТНТ

Певец Прохор Шаляпин признался, что ребенком мечтал петь и работать в необычном месте. Его цитирует Общественная Служба Новостей.

«В детстве я очень хотел стать водителем трамвая, потому что у них есть микрофон. Я бы вез людей и пел для них свои любимые песни», — вспоминает он.

Шаляпин уверен, что слава бы его все равно застала — он смог бы прославиться как водитель-певец.

По словам артиста, он хорошо зарабатывает и любит больше отдыхать, чем работать. Кроме того, артист не хотел бы осваивать профессию в IT, поскольку предпочитает заниматься творчеством.

Ранее Шаляпин сообщил, что находится в поиске работы, и призвал заинтересованных лиц писать ему на почту предложения.

«Вот и настал тот день, который никогда не должен был настать. Ищу работу!» — написал исполнитель.

Ранее стал известен гонорар Эмина Агаларова.

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