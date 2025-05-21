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«Вот и настал тот день»: Прохор Шаляпин начал искать работу через соцсети

Певец Прохор Шаляпин признался, что находится в поиске работы
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shalyapin_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Прохор Шаляпин сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что находится в поиске работы, и призвал заинтересованных лиц писать ему на почту предложения.

«Вот и настал тот день, который никогда не должен был настать. Ищу работу!» — написал исполнитель.

Шаляпин сопроводил публикацию своими контактными данными, а также фотографией с отдыха.

Еще в начале мая 2025 года Шаляпин посмеялся над трудящимися в День труда, лежа в кровати.

«Трудитесь все, трудитесь. А я создан не для работы, а для счастья, любви и удовольствия», — заявил он.

21 апреля 2024 года Шаляпин сообщил, что потратил 14 млн рублей на квартиру в Подмосковье. По словам певца, отданные за недвижимость средства он заработал на рекламе.

В феврале артист раскрывал, что боится потерять славу и источники доходов. По словам Шаляпина, он очень переживает, что может проснуться однажды утром в нищете и никому не известным. Что касается сегодняшнего достатка, то певец заявил, что долгие годы работал и покорял сердца фанатов, а сегодня наслаждается плодами своего нелегкого труда.

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