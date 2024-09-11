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Кевин Спейси пожаловался на угрозы покупателя своего дома

Оскандалившийся актер Спейси обвинил покупателя своего особняка в запугивании

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Alberto Pezzali/AP

Голливудский актер Кевин Спейси пожаловался на преследования и угрозы со стороны нового владельца своего дома. Об этом сообщает Baltimore Banner.

Особняк артиста в Балтиморе был выставлен на аукцион в июле из-за просрочки по ипотечным платежам. Адвокаты Спейси называют сам аукцион «фиктивным», утверждая, что его не уведомили о продаже, а дом был продан по заниженной цене.

Лот оценили в 3,24 миллиона долларов (295 миллионов рублей), хотя сам Спейси купил его за 5,24 миллиона.

Кроме того, юристы утверждают, что новый собственник — инвестор Сэм Асгари — запугивал актера, чтобы вынудить его покинуть жилье. Сообщается, что Асгари объявил дом заброшенным, чтобы ускорить процесс выселения Спейси. Угрозы продолжались даже после того, как актер покинул дом.

Теперь звезда фильмов «Подозрительные лица» и «Красота по-американски» требует отменить сделку и вернуть дом на рынок по справедливой цене. Новый владелец считает, что иск Спейси направлен лишь на то, чтобы выиграть время и продолжать жить в особняке за его счет.

Спор касается роскошной пятиэтажной усадьбы на берегу моря с площадью 830 квадратных метров, в которой находятся пять спален и семь ванных комнат. Новый хозяин также сможет наслаждаться домашним кинотеатром, личным лифтом, гаражом на четыре машины и выходом к пирсу.

Спейси жил в этом доме более семи лет, включая период судебных разбирательств по делу о сексуальных домогательствах.

Ранее Кевин Спейси приезжал в Ереван.

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