Кевин Спейси получит престижную награду в Каннах

Американский актер и кинорежиссер, обладатель двух премий «Оскар» (1996, 2000) Кевин Спейси получит награду за выдающиеся достижения в кино и телевидении в Каннах 20 мая. Об этом пишет The Guardian.

Награду вручат на торжественном ужине в честь 10-летия Фонда Better World в отеле Carlton, отметило издание.

В феврале стало известно, что актер Руари Кэннон подал судебный иск на Кевина Спейси за домогательства. Кэннон утверждает, что Спейси приставал к нему в лондонском театре Old Vic в 2013 году, когда актеру был 21 год. По информации The iPaper, он требует возмещение ущерба за последствия предполагаемого инцидента. Издание подчеркивает, что иск также распространяется и на культурное учреждение, которое, по словам Кэннона, несет ответственность за произошедшее.

В июле 2023 года Кевин Спейси был оправдан британским судом по обвинению в насилии над четырьмя мужчинами в ходе одного из самых громких судебных процессов #MeToo в стране. Все обвинения против него относились к 2000-м и 2010-м годам, когда актер был художественным руководителем лондонского театра «Олд Вик». Первые обвинения в домогательствах были выдвинуты актеру в 2017 году.

Ранее Кевин Спейси пожаловался на угрозы покупателя своего дома.