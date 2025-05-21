Анастасия Макеева вспомнила, как попала в реанимацию из-за травли

Актриса Анастасия Макеева призналась в беседе с изданием «Страсти», что около пяти лет назад попала в реанимацию из-за травли.

Макеева объяснила, что у нее случился нервный срыв на почве негатива от хейтеров. Артистку критиковали за роман с Романом Мальковым. Актриса рассказала, что возлюбленный каждый день навещал ее в больнице.

Макеева уверила, что в ее семье нет конфликтов.

«Не ссоримся, как нас ни провоцировали, что якобы и у него, и у меня кто-то есть. Но им было очень сложно это сделать, потому что мы ни на один день с мужем не расстались. Один раз провели ночь порознь – в монастыре, где сказали: «Братья – сюда, сестры – туда»», — отметила артистка.

Бизнесмен Роман Мальков женился на актрисе Анастасии Макеевой в 2021 году. После свадьбы актриса часто вступала в конфликт с его бывшей женой Светланой. В июле 2022 года Макеева заявила, что каждый день молится за детей Малькова и его бывшую жену.

В сентябре 2024-го Светлана Малькова заявила, что Роман не выплачивает алименты.

Ранее у актрисы Анастасии Макеевой обнаружили многомиллионный долг перед ФНС.