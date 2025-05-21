На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Анастасия Макеева вспомнила, как попала в реанимацию из-за травли

Актриса Анастасия Макеева заявила, что попадала в больницу из-за травли
close
makeevan/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса Анастасия Макеева призналась в беседе с изданием «Страсти», что около пяти лет назад попала в реанимацию из-за травли.

Макеева объяснила, что у нее случился нервный срыв на почве негатива от хейтеров. Артистку критиковали за роман с Романом Мальковым. Актриса рассказала, что возлюбленный каждый день навещал ее в больнице.

Макеева уверила, что в ее семье нет конфликтов.

«Не ссоримся, как нас ни провоцировали, что якобы и у него, и у меня кто-то есть. Но им было очень сложно это сделать, потому что мы ни на один день с мужем не расстались. Один раз провели ночь порознь – в монастыре, где сказали: «Братья – сюда, сестры – туда»», — отметила артистка.

Бизнесмен Роман Мальков женился на актрисе Анастасии Макеевой в 2021 году. После свадьбы актриса часто вступала в конфликт с его бывшей женой Светланой. В июле 2022 года Макеева заявила, что каждый день молится за детей Малькова и его бывшую жену.

В сентябре 2024-го Светлана Малькова заявила, что Роман не выплачивает алименты.

Ранее у актрисы Анастасии Макеевой обнаружили многомиллионный долг перед ФНС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами