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15-летняя Пересильд о предательстве любимого: «Скрывать измену — это не пацанский поступок»

Актриса Анна Пересильд призналась, что ей изменил избранник в прошлых отношениях
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Анна Пересильд призналась в интервью Надежде Стрелец, что обожглась в прошлых отношениях из-за того, что возлюбленный врал ей.

«Для меня, например, скрывать измену — это не пацанский поступок. Нужно быть очень сильным, чтобы рассказать о таком», — заявила 15-летняя знаменитость.

Актриса также отметила, что не поддерживает общение с коллегой по сериалу «Слово пацана» Ярославом Могильниковым, с которым рассталась в декабре прошлого года. Юная звезда заявила, что артист разбил ей сердце.

«Но я тогда была в съемочном процессе и понимала, что это моя основная цель. Я не давала себе времени страдать, хотя мне было трудно. Я ничего не знаю про его личную жизнь, я им не интересуюсь. Это его выбор, он такой», — отметила Пересильд.

Актриса не стала подтверждать, что на данный момент состоит в отношениях с певцом Ваней Дмитриенко. Она заявила, что перестала говорить о личной жизни после прошлого опыта.

«Я рада, что я познакомилась с Ваней. Это очень интересный человек в моей жизни. Умный, начитанный, с ним очень интересно всегда разговаривать», — подчеркнула она.

Ранее рэпер Джиган признался, что впервые занялся сексом с цыганкой в день рождения.

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