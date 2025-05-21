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Бар Сергея Жукова оштрафовали на миллионы за незаконную продажу алкоголя

Бар продюсера Жукова в Ростове оштрафовали на 11,7 млн рублей за работу без кассы
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Пресс-служба ТНТ

Бар продюсера и предпринимателя Сергея Жукова «Руки Вверх!» в Ростове оштрафовали на 11,7 млн рублей за незаконную продажу алкоголя. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Федеральная налоговая служба обнаружила, что заведение полтора года продавало алкоголь без кассового оборудования.

Сотрудники должны были проводить оплаты через кассу и документировать каждый платеж чеком, но транзакции на сумму около 172 млн рублей с начала 2023 года по середину 2024 года задокументированы не были.

ФНС затребовала с ООО «РВ Ростов» 47 млн рублей штрафа. Бар попытался отменить его в суде и по результата разбирательства уменьшил сумму до 11,7 млн рублей.

Накануне комик Гарик Харламов получил 293 штрафа за нарушение ПДД.

Ранее стал известен гонорар Эмина Агаларова.

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