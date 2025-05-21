Адвокат Прилучного сообщила о позиции Муцениеце относительно жизни сына с отцом

Адвокат Даниелова: актриса Муцениеце не возражает, чтобы сын Тимофей жил с отцом

Адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова сообщила о позиции актрисы Агата Муцениеце относительно жизни ее сына от актера с отцом. Об этом пишет издание Super.

21 мая в Головинском районном суде Москвы состоялось очередное заседание об определении местожительства мальчика. Ранее он заявлял, что хочет жить в семье отца. По словам Даниеловой, Муцениеце не возражает, чтобы сын Тимофей жил с отцом.

«Все формальности пройдены, все доказательства собраны», — рассказала Даниелова.

Даниелова добавила, что сейчас Тимофей поддерживает связь с матерью. Последний раз они виделись в середине апреля в театре-кабаре, где выступает Агата. Адвокат утверждает, что Тимофей уже устал от разбирательств и ждет, когда закончатся суды.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году после десяти лет брака. У них есть двое общих детей — 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия.

В октябре прошлого года Муцениеце рассказывала, что Тимофей живет с отцом и отказывается с ней общаться. Актриса называла решение ребенка несамостоятельным. Она также обвиняла Прилучного в том, что тот «ведет против нее войну».

26 марта Мосгорсуд удовлетворил жалобу актера по алиментам. Адвокат Павла Прилучного, Оксана Даниелова, рассказала, что артист будет выплачивать алименты на детей в том объеме, о котором они договорились с бывшей женой сразу после развода.

Ранее адвокат Прилучного заявила, что актер не взял на отдых в Таиланд дочь Мию, поскольку девочку «не отпустила» мать.