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Муцениеце запретила дочери лететь в Таиланд с отцом и не звонит сыну

Адвокат Прилучного Даниелова: Муцениеце запретила Мие лететь в Таиланд с отцом
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Пресс-служба фильма «Честный развод 2»

Адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова заявила в беседе с Woman.ru, что актер не взял на отдых в Таиланд свою дочь от Агаты Муцениеце Мию, поскольку девочку «не отпустила» мать.

«Мама отпускает Мию к папе, когда ей надо выехать за пределы РФ на заслуженный отпуск или по делам. Хотя раньше девочка была у Павла чуть ли не каждые выходные», — заявила представитель Прилучного.

По словам Даниеловой, Мия также стала реже контактировать со своим братом Тимофеем — несмотря на то, что «дети хотят общаться». При этом Прилучный не собирается предпринимать какие-либо шаги, чтобы в судебном порядке добиться увеличения времени общения с дочерью.

Даниелова также уточнила, что переехавшему жить к отцу сыну Тимофею Муцениеце дала разрешение на выезд за границу.

«Какого бы то ни было участия в его [Тимофея] жизни не принимает. Он, вопреки всем инсинуациям, обучается на очной форме. Мама не набирает в школу, чтобы узнать про его успехи, не звонит ему, чтобы узнать, как дела», — отметила она.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году после десяти лет брака. У них есть двое общих детей — 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия.

В октябре прошлого года Муцениеце рассказывала, что Тимофей живет с отцом и отказывается с ней общаться. Актриса называла решение ребенка несамостоятельным. Она также обвиняла Прилучного в том, что тот «ведет против нее войну».

26 марта Мосгорсуд удовлетворил жалобу актера по алиментам. Адвокат Павла Прилучного, Оксана Даниелова, рассказала, что артист будет выплачивать алименты на детей в том объеме, о котором они договорились с бывшей женой сразу после развода.

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