Суд удовлетворил жалобу Павла Прилучного по алиментам

Мосгорсуд удовлетворил жалобу актера Павла Прилучного по алиментам. Об этом сообщает издание «СтарХит» со ссылкой на адвоката артиста Оксану Даниелову.

Даниелова рассказала, что Прилучный будет выплачивать алименты на детей в том объеме, о котором они договорились с бывшей женой, актрисой Агатой Муцениеце, сразу после развода.

«Павел всегда радуется законности, поэтому все замечательно. Хотелось бы отметить, что решение отменено не на основании факта, что Тимофей живет с отцом, а по другим основаниям», — рассказала адвокатка.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году после десяти лет брака. У них есть двое общих детей — 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия.

В октябре 2024 года Муцениеце рассказывала, что Тимофей живет с отцом и отказывается с ней общаться. Актриса называла решение 11-летнего ребенка несамостоятельным. Она также обвиняла Прилучного в том, что тот «ведет против нее войну».

Даниелова уверяла, что Прилучный не создает никаких препятствий для общения Муцениеце с сыном.

Ранее был раскрыт гонорар Павла Прилучного.