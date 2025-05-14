На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Превозносят наркомана»: отец Децла раскритиковал Пашу Техника

Отец Децла Толмацкий раскритиковал посетивших похороны Паши Техника
close
Пресс-служба ТНТ

Продюсер Александр Толмацкий, отец рэпера Децла, в интервью «Газете.Ru» раскритиковал музыканта Пашу Техника за пропаганду наркотиков и выступил против восхваления ушедшего из жизни артиста.

«У меня вызывают страшный негатив ребята, которые хайпятся на истории с запрещенными веществами. Особенно в свете последних событий, когда наркомана превозносят и делают из него идола, — это отвратительно! За ним же идет молодое поколение, а это самое страшное, что может произойти. Вклад чего [Паша Техник внес в индустрию]? Продажи наркотиков? Более того: к тому, что мой Кирилл дожил всего до 35 лет, привели его вредные привычки! Поэтому я в шоке от того, что происходит вокруг Техника. Вы посмотрите, кто был на похоронах? Это же дебилы!» — выразил мнение он.

Толмацкий-старший также осудил журналистов, активно освещавших прощание с Техником, предложив их оштрафовать: «И дебилы те, кто прямую трансляцию с этих похорон вел! Честно говоря, я бы задумался над этим на государственном уровне — прямо прошелся бы по этим СМИ с совковой лопатой. И оштрафовал бы за пропаганду наркотиков».

Паши Техника не стало в апреле 2025 года, он умер в Таиланде. Сын Толмацкого Кирилл, более известный как Децл, ушел из жизни в 2019 году.

Полное интервью с Александром Толмацким читайте здесь.

Ранее Толмацкий-старший заявил, что никогда не будет общаться с внуком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами