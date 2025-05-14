«Превозносят наркомана»: отец Децла раскритиковал Пашу Техника

Продюсер Александр Толмацкий, отец рэпера Децла, в интервью «Газете.Ru» раскритиковал музыканта Пашу Техника за пропаганду наркотиков и выступил против восхваления ушедшего из жизни артиста.

«У меня вызывают страшный негатив ребята, которые хайпятся на истории с запрещенными веществами. Особенно в свете последних событий, когда наркомана превозносят и делают из него идола, — это отвратительно! За ним же идет молодое поколение, а это самое страшное, что может произойти. Вклад чего [Паша Техник внес в индустрию]? Продажи наркотиков? Более того: к тому, что мой Кирилл дожил всего до 35 лет, привели его вредные привычки! Поэтому я в шоке от того, что происходит вокруг Техника. Вы посмотрите, кто был на похоронах? Это же дебилы!» — выразил мнение он.

Толмацкий-старший также осудил журналистов, активно освещавших прощание с Техником, предложив их оштрафовать: «И дебилы те, кто прямую трансляцию с этих похорон вел! Честно говоря, я бы задумался над этим на государственном уровне — прямо прошелся бы по этим СМИ с совковой лопатой. И оштрафовал бы за пропаганду наркотиков».

Паши Техника не стало в апреле 2025 года, он умер в Таиланде. Сын Толмацкого Кирилл, более известный как Децл, ушел из жизни в 2019 году.

Полное интервью с Александром Толмацким читайте здесь.

Ранее Толмацкий-старший заявил, что никогда не будет общаться с внуком.