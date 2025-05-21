На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Для съемок нового «Гарри Поттера» построят мини-город за миллиард долларов

В Великобритании построят мини-город для съемок сериала по книгам о Гарри Поттере
close
Warner Bros.

Медиахолдинг HBO и студия Warner Bros. построят мини-город для съемок сериала по книгам писательницы Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере. Об этом сообщает Collider.

Строительство обойдется примерно в $1,25 миллиарда, городок расположится на территории студии Leavesden Studios в Хартфордшире, Великобритания.

Для масштабной декорации построят дороги, многоэтажные парковки, огромные ангары для звуковых сцен и множество вспомогательных объектов. Кроме того, здесь расположится школа для молодых актеров, которым необходимо будет учиться во время съемок, а также медицинский центр и специальные помещения для животных: сов, крыс, лошадей и даже пауков.

Город, по словам инсайдера, будет функционировать как «небольшой мегаполис, который не только станет фоном для сериала, но и предоставит все удобства для огромного актерского состава и съемочной группы».

Журналистам уже показали дом Дурслей, где волшебник Гарри Поттер когда-то жил под лестницей — он будет оформлен в псевдотюдоровском стиле и отличается от дома Дурслей в кинофраншизе.

Уже известно, что Джон Литгоу сыграет профессора Альбуса Дамблдора. Актер Паапа Эссьеду сыграет Северуса Снейпа, а Ник Фрост — Рубеуса Хагрида.

Ранее Джейсон Айзекс захотел увидеть Мерил Стрип в роли Люциуса Малфоя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами