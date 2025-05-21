Для съемок нового «Гарри Поттера» построят мини-город за миллиард долларов

В Великобритании построят мини-город для съемок сериала по книгам о Гарри Поттере

Медиахолдинг HBO и студия Warner Bros. построят мини-город для съемок сериала по книгам писательницы Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере. Об этом сообщает Collider.

Строительство обойдется примерно в $1,25 миллиарда, городок расположится на территории студии Leavesden Studios в Хартфордшире, Великобритания.

Для масштабной декорации построят дороги, многоэтажные парковки, огромные ангары для звуковых сцен и множество вспомогательных объектов. Кроме того, здесь расположится школа для молодых актеров, которым необходимо будет учиться во время съемок, а также медицинский центр и специальные помещения для животных: сов, крыс, лошадей и даже пауков.

Город, по словам инсайдера, будет функционировать как «небольшой мегаполис, который не только станет фоном для сериала, но и предоставит все удобства для огромного актерского состава и съемочной группы».

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