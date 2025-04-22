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Леонтьев готов выступить в России за 15 млн рублей и бутылку шотландского виски

«Абзац»: гонорар Валерия Леонтьева в России составляет 15 млн рублей за концерт
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Владимир Родионов/РИА Новости

Народный артист России Валерий Леонтьев готов выступить в России за 15 млн рублей. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на ивент-агентство.

Певец, отмечает источник, предпочитает оплату безналичными. Заказчику также нужно дополнительно обеспечить артиста транспортом и выполнить условия технического (примерно 450 тыс. рублей) и бытового райдеров (около 75 тыс. рублей).

В ивент-агентстве раскрыли, что Леонтьев передвигается только на автомобиле премиум-класса конкретной марки, которую инсайдер «Абзаца» не уточнил. Как сообщают СМИ, певец также предпочитает жить в апартаментах класса люкс с заклеенными окнами и просит обеспечить его охраной.

В гримерке, отмечает «Абзац», Леонтьев просит предоставить ему бутылку дорогого шотландского виски и мясную нарезку.

2 января Telegram-канал Mash сообщил, что Леонтьев якобы планирует объехать минимум восемь стран в рамках своего будущего тура в 2025 году. Журналисты утверждали, что у певца уже есть предварительные договоренности о концертах с восемью странами.

Валерий Леонтьев официально объявил о завершении карьеры в марте 2024 года. При этом его участие в концертах и программах закончилось еще раньше официального объявления.

Ранее сообщалось, что чипсы от Влада А4 оказались убыточны на 110 млн рублей.

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