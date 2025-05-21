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Нино Нинидзе не стала отвечать на вопросы о свадьбе

Актриса Нино Нинидзе отказалась отвечать на вопросы о свадьбе
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ninosha13/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Нино Нинидзе отказалась отвечать на вопросы о свадьбе. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«С этого началось, да? Я вам ничего не могу рассказать. Спасибо», — отметила артистка.

В феврале Нинидзе высмеяла слухи о свадьбе. Актриса показала подаренный ей букет и открытку, в которой было поздравление с выходом фильма и свадьбой. В записке также пожелали артистке «невероятного счастливого нового этапа жизни во всех сферах и смыслах». Знаменитость заявила, что вышла «ошибочка».

Нино Нинидзе встречалась с Максимом Виторганом с 2019 года. В 2022 году ходили слухи, что пара рассталась. Долгое время артисты опровергали это. В 2025-м Виторган объявил о новом романе. 1 января 2025 года артист перестал скрывать свой роман с Анной Коротковой. Он выложил снимок с женщиной, признавшись ей в любви.

Нинидзе не делится подробностями личной жизни. У артистки есть сын от звезды «Диверсанта» Кирилла Плетнева. Актеры в 2019 году сами сообщили поклонникам, что разводятся. Они решили не скрывать разлад в семье, однако попросили публику не задавать вопросов о причинах разрыва. Позже Нинидзе призналась журналистам, что брак не оправдал ожиданий.

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