Подольскую довели до истерики врачи угрозами прерывания беременности: «Я в слезы, меня трясет»

Певица Наталья Подольская вспомнила на своем RuTube-шоу «Ваша Наташа», что ее довела до истерики врач столичной больницы, когда она была беременна сыном Иваном, которому сейчас уже четыре года.

У Подольской было подозрение на токсоплазмоз, поскольку, как объяснила артистка, произошел «какой-то конфликт крови». Ей пришлось пять дней ждать повторных результатов анализов, которые опровергли результат предыдущих.

Наблюдающая артистку врач заверила, что ей не стоит волноваться, но вдобавок решила отправить ее в Боткинскую больницу на развернутый анализ крови. Там, вспомнила Подольская, ее встретила заведующая отделением «советского образца», слова которой ее напугали.

«А что ты такая радостная? Сейчас анализ сдашь. Если токсоплазмоз, беременность мы тебе прервем», — передала слова сотрудницы медицинского учреждения певица, и добавила: «Я слезы, меня трясет!»

Певица призналась, что не могла успокоиться все пять дней, пока делали анализ крови. В итоге, уточнила Подольская, диагноз не подтвердился.

Знаменитость растит двоих сыновей от певца Владимира Преснякова. Звезда не скрывает, что пять лет не могла забеременеть, поэтому ездила в храмы и «вымаливала малыша». Первые роды у Подольской были естественными, и она гордилась собой, а во время вторых врачи сделали экстренное кесарево. Артистка признавалась, что переживала из-за этого и не могла принять свое «новое» тело после операции. По словам певицы, на проработку этой проблемы у нее ушло два года.

Подольская и Пресняков познакомились в 2005 году на проекте «Большие гонки», певица рассказывала, что с первого взгляда влюбилась в артиста и захотела создать с ним семью. У музыканта подобных желаний сразу не возникло, но он почувствовал, что нашел свою женщину. Пара на несколько месяцев расставалась, поскольку певец был официально женат на модельере Елене Ленской. Подольская признавалась, что не хотела быть разлучницей, поэтому она возобновила отношения с Пресняковым только после его развода.

Ранее 5-летний сын Решетовой поинтересовался, как мать «накопила целый банк денег».