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Нино Нинидзе высмеяла слухи о свадьбе: «Ошибочка вышла»

Актриса Нино Нинидзе получила букет с поздравлением со свадьбой
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Ninosha/Global Look Press

Актриса Нино Нинидзе высмеяла в Telegram-канале слухи о свадьбе.

Нинидзе показала подаренный ей букет и открытку, в которой было поздравление с выходом фильма и свадьбой. В записке также пожелали артистке «невероятного счастливого нового этапа жизни во всех сферах и смыслах».

«Ну как бы спасибо. Но как бы «ошибочка вышла», — отметила актриса.

Нино Нинидзе встречалась с Максимом Виторганом с 2019 года. В 2022 году ходили слухи, что пара рассталась. Долгое время артисты опровергали это. В 2025-м Виторган объявил о новом романе. 1 января 2025 года артист перестал скрывать свой роман с Анной Коротковой. Он выложил снимок с женщиной, признавшись ей в любви.

Нинидзе не делится подробностями личной жизни. У артистки есть сын от звезды «Диверсанта» Кирилла Плетнева. Актеры в 2019 году сами сообщили поклонникам, что разводятся. Они решили не скрывать разлад в семье, однако попросили публику не задавать вопросов о причинах разрыва. Позже Нинидзе призналась журналистам, что брак не оправдал ожиданий, а Плетнев по-прежнему не комментирует эту тему.

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