Джиган — о первом сексуальном опыте: «У нас на районе была цыганка»

Рэпер Джиган признался, что впервые занялся сексом с цыганкой в день рождения

Рэпер Джиган признался на шоу «Джиганина», что его первый сексуальный опыт был с цыганкой.

По словам музыканта, его «первый раз» произошел в день рождения.

«У нас на районе была цыганка, и пацаны такие: «Вот, подарок будет». И мне привели девочку-цыганку, красивую», — вспомнил Джиган.

Джиган состоит в браке с блогершей Оксаной Самойловой с 2012 года. Они воспитывают трех дочерей и сына: 13-летнюю Ариелу, 10-летнюю Лею, 7-летнюю Майю и 5-летнего Давида. Бизнесвумен признавалась, что очень любит маленьких детей и задумывается о пятом ребенке, но ее останавливает нехватка времени. По словам блогера, больше всех из-за этого переживает старшая дочь, которая сильно к ней привязана.В феврале 2024-го рэпер рассказал, что планирует с женой завести пятого ребенка.

17 апреля Самойлова и Джиган посетили 15-ю премию «Прорыв года» журнала Moda Tropical, которая прошла в Москве. Самойлова выбрала для закрытого мероприятия черный корсет, обтягивающие брюки-клеш, кожаную куртку, сумку и массивное ожерелье.

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