Журналист Мардан выступил за жесткие меры в решении демографических проблем

Предложение губернатора Вологодской области Георгия Филимонова о запрете абортов имеет политическую логику, считает российский журналист, блогер, телерадиоведущий, участник политических ток-шоу, ведущий авторской передачи «Субботний Мардан» Сергей Ключенков (Мардан).

По мнению журналиста, самая страшная опасность для России сегодня — это не внешний враг, не внутренняя нестабильность, не сторонние геостратегические угрозы, а депопуляция.

«Пока что с этой угрозой нашему государству, несмотря не предпринимаемые в последние 15-20 лет масштабные усилия, справиться не удается», — заявил Сергей Ключенков.

По его мнению, победить депопуляцию, сломать отрицательный демографический тренд только финансовыми и стимулирующими методами не получится.

«Однажды и верховной федеральной власти придется пойти на ограничительные меры. Я очень надеюсь, что это будут меры столь же радикальные, как были приняты в вологодской области, и аборты будут запрещены либо полностью ограничены, за исключением того, что называется медицинскими и криминальными показаниями», — добавил телерадиоведущий.

Мардан также отметил, что в решении губернатора Вологодской области Филимонова есть и этическая составляющая, которая не очевидна и не считывается довольно многими людьми, продолжающими «находиться в том тренде и том состоянии, которые были запущены в России более 100 лет назад».

«Я исхожу из того, что христианская этика полностью, бескомпромиссно и абсолютно отвергает, запрещает и не принимает аборт вообще по любым показаниям. Тем, кому запрет аборта кажется антигуманным, слишком жестким, несовременным, средневеково-радикальным, не вредно было бы определиться: вы, собственно, кто? Если вы христианин, то вы это принимаете полностью как судьбу. А если вы находитесь в другом способе существования или в другом вероисповедании, или если вы вообще неверующий, тогда да, для вас, может быть, этот вопрос вполне себе дискутабельный», — пояснил свою позицию журналист.

Он добавил, что, согласно статистике, более 80% населения России идентифицируют себя как православные.

«В таких ситуациях, как произошла в Вологде, было бы очень правильно заострять внимание именно вот в такой предельно категоричной форме. Если вы православный христианин, вы, безусловно, поддерживаете решение вологодского губернатора Филимонова. Если вы принадлежите к другой конфессии, тогда да, возможно, ваш взгляд будет довольно сильно отличаться, но это уже будет ваш личный выбор», — сказал Мардан.

Напомним, ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил на встрече с врачами частных клиник о запущенных в регионе программах по улучшению демографической ситуации.

Кроме того, глава области призвал клиники полностью отказаться от лицензии на оказание процедуры по искусственному прерыванию беременности.