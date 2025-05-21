На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «50 оттенков серого» передала привет россиянам: «Hi, Russia»

Американские актрисы Дакота Джонсон и Адрия Архона передали привет России
close
Adam Newport-Berra

Актрисы Дакота Джонсон («50 оттенков серого») и Адрия Архона («Настоящий детектив») передали привет России в беседе с «Известиями».

Корреспондент издания попросил знаменитостей в конце интервью сказать по-русски: «Привет, Россия», но они побоялись неправильно произнести.

«Нет, я не буду рисковать, могу ошибиться, потом все меня будут ненавидеть. Так что: hi, Russia!» — сказала Архона.

В декабре 2024 года стало известно, что американский певец и актер Джаред Лето снова поблагодарил на русском языке своих фанатов из России на концерте в Эр-Рияде. Он признался, что боится говорить «слишком много», поскольку не хочет проблем.

Таким образом, Лето сделал отсылку к октябрьскому концерту в Белграде. Во время выступления он спросил, много ли на концерте в Сербии россиян — их оказалось больше, чем сербов. Лето пообещал собравшейся публике, что проведет концерт в России. Также он заявил о планах выступить и на Украине.

Позднее министерство иностранных дел Украины осудило солиста группы 30 Seconds To Mars за его слова о желании выступить в России. Его обвинили в «оскорблении тех, кто жертвует жизнью ради защиты свободы».

Ранее сообщалось, что Прохор Шаляпин начал искать работу через соцсети.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами