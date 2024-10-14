Джаред Лето заявил, что хочет выступить в России. Киев назвал это оскорблением МИД Украины осудил Джареда Лето из-за его желания выступить в России

Солист группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето на концерте в Белграде заявил о своем желании снова выступать в России. Он пообещал «приехать в Санкт-Петербург, а затем в Москву» и «заскочить в Киев», когда «все эти проблемы закончатся». За эти слова музыканта раскритиковали в соцсетях, а МИД Украины назвал его заявление оскорблением.

Министерство иностранных дел Украины осудило музыканта и солиста группы 30 Seconds To Mars Джареда Лето за его слова о желании выступить в России. Соответствующий пост МИД опубликовал в соцсети X.

«Джаред Лето «чувствует русскую энергию» и хочет выступить в России — это оскорбление тех, кто жертвует жизнью ради защиты свободы», — написало ведомство.

В украинском МИД также добавили, что для России якобы «не может быть никакого умиротворения».

Депутат Госдумы Михаил Шеремет в свою очередь отметил, что на подобные реакции Киева сейчас мало кто обращает внимание. По его мнению, прогрессивное человечество смотрит на действия украинских властей достаточно скептически, и их заявления уже мало кого волнуют.

«Когда все эти проблемы закончится, мы встретимся»

11 октября группа 30 Seconds To Mars в рамках тура Seasons World Tour 2024 давала концерт в столице Сербии, Белграде. На мероприятие приехало много фанатов из России. Солист коллектива Джаред Лето обратил на это внимание и спросил у зрителей, сколько в зале человек из Сербии, а сколько — из РФ. По реакции стало понятно, что россиян на концерте куда больше.

Перед исполнением одной из песен Лето поблагодарил зрителей на русском языке и заявил, что 30 Seconds To Mars обязательно вернутся с концертами в Россию.

«Мы скучали по вам, ребята, вы в курсе? Я скажу вам вот что: однажды, когда все эти проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся в Сербию, мы приедем в Санкт-Петербург, а затем в Москву. Мы заскочим в Киев. Мы будем тусоваться и веселиться со всеми, окей? Так, как это должно быть», — сказал он.

После этого на певца обрушились с критикой в соцсетях, сообщила газета Metro. Многим пользователям не понравилось, что Лето назвал украинский конфликт «проблемами». Музыканту посоветовали не приезжать в Киев, так как ему там не рады.

Одновременно с этим российские фанаты группы благодарили Лето за его слова в комментариях в в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). 14 октября функция комментариев под последней публикацией певца в инстаграм была отключена.

«Мое сердце разрывается»

При этом ранее Джаред Лето высказывался в поддержку Украины.

«Моим друзьям и семье на Украине — мое сердце разрывается от того, что ситуация обострилась таким разрушительным образом. Пожалуйста, будьте очень осторожны и будьте в безопасности, насколько это возможно. Мои мысли с вами и вашим близки!» — такой пост певец опубликовал в Instagram сразу после начала спецоперации.

В марте 2022 года солист 30 Seconds To Mars также провел прямой эфир, где пообщался с украинцами из разных городов и спел песню «Ах, Одесса».

Джаред Лето — о России

Группа 30 Seconds To Mars неоднократно приезжала с концертами в Россию, а в 2015 году провела целый российский тур, выступив в 13 городах. Солист коллектива Джаред Лето в интервью агентству ТАСС в 2018 году говорил, что очень любит российскую публику.

«Да, мы уже много раз приезжали в Москву, Санкт-Петербург и другие города. Впечатлений от вашей прекрасной страны и людей каждый раз очень много — и самых положительных. Российская публика отличается невероятной страстью, энергией, и я действительно считаю ее одной из лучших во всем мире. Поэтому мы с огромной радостью возвращаемся в Россию вновь и вновь. Для нас это очень особенное место, которое каждый раз дарит множество незабываемых моментов», — заявлял певец.

Он также отмечал, что Россия для него «была и остается совершенно особенным, прекрасным местом».

«Меня восхищают ваша культура, история, искусство, литература и кино. А главное — потрясающие и очень добрые люди. В моем сердце очень много любви по отношению к России», — говорил Лето.

Кроме этого, музыкант шутил, что секрет его вечной молодости, возможно, заключается в его регулярных поездках в РФ.